Почти 400 миллионов рублей выделят на дорожные работы в Омской области

Губернатор региона Виталий Хоценко сообщает, что для этих целей выделено 398 миллионов рублей, которые будут распределены между 14 районами области.
В Колосовском районе обновят два моста через реку Ошу, находящиеся в деревне Плахино и селе Строкино. Эти работы приурочены к 400-летию района, которое будет отмечено в ближайшие годы.
Калачинск также войдёт в список городов, где произойдут изменения — в план по ремонту вошли улицы Заречная, Павла Ермака, Строительная, Чкалова, Чередова, Омская, Пионерская и Садовая. В Муромцевском районе займутся подъездом к селу Рязаны, а в Называевске отремонтируют улицы Колхозную, Ленина, Чкалова и Октябрьскую.
Полтавский район, который в 2025 году станет площадкой для областного спортивного праздника «Королева спорта», ждут обновления на улицах Победы, Ленина, Калинина, Горького, Новая и Пушкина. Также в селе Нововаршавка, где в 2027 году пройдёт аналогичный праздник, отремонтируют улицу Красноармейскую.
Кроме того, в Красноярке запланированы дорожные работы на улицах Боровой, Ленина, Лесношкольной, Спортивной и Лесношкольном проезде для подготовки к «Празднику Севера». В селе Одесском обновят улицу Деревянко и Светлый переулок, в деревне Приветной — улицу Лесную, а в посёлке Магистральном — участок по улице Строителей.
Село Колосовка, которое также отметит своё 400-летие, получит новый подъезд. В Седельниково, готовясь к 300-летию, обновят улицы Горького, Кирова, Кооперативную, а позже — и улицу Зелёную. В Тюкалинске работы запланированы на улицах Ленина, Озёрной, 1-й Кооперативной, Лесной и Заречной.