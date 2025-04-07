Почти 400 миллионов рублей выделят на дорожные работы в Омской области

Кроме того, в Красноярке запланированы дорожные работы на улицах Боровой, Ленина, Лесношкольной, Спортивной и Лесношкольном проезде для подготовки к «Празднику Севера». В селе Одесском обновят улицу Деревянко и Светлый переулок, в деревне Приветной — улицу Лесную, а в посёлке Магистральном — участок по улице Строителей.