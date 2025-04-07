Евразийский банк развития объяснил рост кредитной активности белорусов

Евразийский банк развития назвал причины роста кредитной активности белорусов. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.
Так, в ЕАБР обратили внимание на то, что в Беларуси наблюдался рост спросов на кредиты в феврале. В частности, за счет кредитной активности населения банковские кредитные портфели в национальной валюте потяжелели за февраль на 1,2% к уровню того же месяца прошлого года после 2% в январе.
— Поддержка роста кредитования физических лиц происходит на фоне растущих доходов населения, — отмечают аналитики банка.
При этом в сегменте кредитования предприятий идет расширение как среди предприятий, так и среди физлиц. Вес кредитного портфеля юрлиц в Беларуси увеличился в феврале на 0,8%. При этом свыше 70% роста закрыли госпредприятия, объем кредитования которых увеличился на 1,1% месяц к месяцу.
Розничное кредитование в феврале увеличено на 1,3% к прошлогоднему уровню. Здесь причиной стало увеличение ипотечного кредитования (плюс 1,1%), а также рост потребкредитов (на 1,8%).
Между тем СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги.
Кстати, еще Белстат сравнил обеспеченность врачами Беларуси и Швейцарии, Исландии, Литве. И также Белстат сообщил, что более 93% белорусских женщин и мужчин считают свое здоровье хорошим.