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Евразийский банк развития объяснил рост кредитной активности белорусов

ЕАБР сказал, почему белорусы все активнее берут кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Евразийский банк развития назвал причины роста кредитной активности белорусов. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

Так, в ЕАБР обратили внимание на то, что в Беларуси наблюдался рост спросов на кредиты в феврале. В частности, за счет кредитной активности населения банковские кредитные портфели в национальной валюте потяжелели за февраль на 1,2% к уровню того же месяца прошлого года после 2% в январе.

— Поддержка роста кредитования физических лиц происходит на фоне растущих доходов населения, — отмечают аналитики банка.

При этом в сегменте кредитования предприятий идет расширение как среди предприятий, так и среди физлиц. Вес кредитного портфеля юрлиц в Беларуси увеличился в феврале на 0,8%. При этом свыше 70% роста закрыли госпредприятия, объем кредитования которых увеличился на 1,1% месяц к месяцу.

Розничное кредитование в феврале увеличено на 1,3% к прошлогоднему уровню. Здесь причиной стало увеличение ипотечного кредитования (плюс 1,1%), а также рост потребкредитов (на 1,8%).

Между тем СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги.

Кстати, еще Белстат сравнил обеспеченность врачами Беларуси и Швейцарии, Исландии, Литве. И также Белстат сообщил, что более 93% белорусских женщин и мужчин считают свое здоровье хорошим.