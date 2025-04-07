Евразийский банк развития объяснил рост кредитной активности белорусов

Так, в ЕАБР обратили внимание на то, что в Беларуси наблюдался рост спросов на кредиты в феврале. В частности, за счет кредитной активности населения банковские кредитные портфели в национальной валюте потяжелели за февраль на 1,2% к уровню того же месяца прошлого года после 2% в январе.