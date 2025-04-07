Какие купюры больше не получится снять в банкоматах, рассказал ЦБ

Об этом сообщили представители Центрального банка в своем официальном Телеграм-канале, передает ИА DEITA.RU.
Сотрудники ведомства объяснили, что современные банкоматы не имеют технической возможности выдавать банкноты всех номиналов. Деньги в этих устройствах хранятся в специальных кассетах, каждая из которых содержит купюры одного достоинства. В один банкомат можно установить от 4 до 6 таких кассет, а в обращении находятся девять различных номиналов. Поэтому разместить все купюры одновременно невозможно, уточнили специалисты ЦБ.
Также в регуляторе напомнили, что банки самостоятельно определяют, какие купюры загружать в свои банкоматы, исходя из спроса и затрат на обслуживание. Обычно банкоматы выдают купюры номиналом 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Ранее «Известия» сообщали о том, что у многих россиян возникли проблемы с зачислением пятитысячных купюр на карты через банкоматы.
Эти трудности связаны с устройствами тех производителей, которые покинули российский рынок в 2022 году и больше не разрабатывают шаблоны для новых банкнот. В ЦБ отметили, что вскоре все устройства самообслуживания в России смогут принимать деньги с новым дизайном.