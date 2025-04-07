Какие купюры больше не получится снять в банкоматах, рассказал ЦБ

Сотрудники ведомства объяснили, что современные банкоматы не имеют технической возможности выдавать банкноты всех номиналов. Деньги в этих устройствах хранятся в специальных кассетах, каждая из которых содержит купюры одного достоинства. В один банкомат можно установить от 4 до 6 таких кассет, а в обращении находятся девять различных номиналов. Поэтому разместить все купюры одновременно невозможно, уточнили специалисты ЦБ.