В Пулково рассказали, почему не начнут строительство второй очереди в 2025 году

В ВВСС пояснили, что говорить о переносе сроков не корректно, поскольку еще нет разрешения на строительство, где они обозначены. Сейчас существуют различные сценарии, которые могут корректироваться. Начало строительства в 2025 году было в оптимистичном сценарии, который потерял актуальность.