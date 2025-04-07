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В Пулково рассказали, почему не начнут строительство второй очереди в 2025 году

Строить вторую очередь аэропорта Пулково начнут после получения необходимой разрешительной документации. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 7 апреля.

Ранее в интервью «Фонтанке» глава ВТБ Андрей Костин говорил, что приступить к расширению планируют в 2025 году. Сегодня «Ведомости» сообщили, что начало строительства перенесли на 2027 год из-за высокой стоимости кредитных средств.

В ВВСС пояснили, что говорить о переносе сроков не корректно, поскольку еще нет разрешения на строительство, где они обозначены. Сейчас существуют различные сценарии, которые могут корректироваться. Начало строительства в 2025 году было в оптимистичном сценарии, который потерял актуальность.

«На текущем этапе, помимо согласования проектной документации, идут работы по внесению необходимых корректировок в Правила Землепользования и Застройки (ПЗЗ). Ранее правительство Санкт-Петербурга утвердило соответствующие изменения в Генплан», — рассказали в ВВСС.

Вторая очередь аэропорта Пулково предусмотрена действующим концессионным соглашением. В начале 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение о реконструкции воздушной гавани до 2060 года.

Проект разделен на три этапа. Первая — фаза А — предполагает возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок воздушных судов. Инвестиции оцениваются в 198,9 млрд рублей. Финансирования ждут от ВЭБ.РФ.