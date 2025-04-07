Из-за КРТ в Новосибирске расселят почти тысячу частных и аварийных домов

В этом году в Новосибирске для комплексного развития намерены подготовить территории общей площадью 152 гектара. Для новых проектов расселят 192 аварийных многоквартирных домов и 800 частных.
Вопросы реализации механизма КРТ рассмотрели сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. По словам Андрея Травникова, он позволяет планировать застройку с учетом создания нужных социальных объектов, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
Первый замминистра строительства региона Дмитрий Тимонов сообщил, что в министерстве определили первоочередные цели использования механизма КРТ: расселение аварийного и ветхого жилья; реновация центральной части городов — чтобы улучшить архитектурный облик и благоустроить; создание обеспеченного необходимой инфраструктурой жилфонда; обеспечить взаимодействие частных инвесторов и органов власти на всех объектах жилой застройки.
В Новосибирской области под КРТ определили 33 территории. Их общая площадь составляет 764,27 гектаров с градостроительным потенциалом 5,9 миллионов «квадратов». Правительством региона приняло пять решений о КРТ общей площадью 566 гектаров с градостроительным потенциалом 2,6 миллиона «квадратов» жилья. В этом году в Новосибирске планируют подготовить к комплексному развитию еще 12 территорий общей площадью 151,96 гектар с расселением свыше 800 индивидуальных жилых домов и 192 многоквартирных (ветхих и аварийных).
Большой интерес у застройщиков вызывает КРТ по инициативе правообладателя для возведения жилья на месте невостребованных промышленных территорий или уже выкупленного частного сектора. По девяти таким проектам (общей площадью 41,75 гектар, 0,73 млн кв. м жилья) уже дали положительный ответ в мэрии. Сейчас на рассмотрении еще 31 такое предложение — площадь более 69 гектаров, градостроительный потенциал более 1,20 млн кв. м.