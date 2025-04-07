Из-за КРТ в Новосибирске расселят почти тысячу частных и аварийных домов

В Новосибирской области под КРТ определили 33 территории. Их общая площадь составляет 764,27 гектаров с градостроительным потенциалом 5,9 миллионов «квадратов». Правительством региона приняло пять решений о КРТ общей площадью 566 гектаров с градостроительным потенциалом 2,6 миллиона «квадратов» жилья. В этом году в Новосибирске планируют подготовить к комплексному развитию еще 12 территорий общей площадью 151,96 гектар с расселением свыше 800 индивидуальных жилых домов и 192 многоквартирных (ветхих и аварийных).