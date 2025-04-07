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Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для беспилотников»

Страны обсуждают реализацию этого проекта на границах с Россией с 2024 года.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Представители погранслужб Эстонии и Литвы подали заявку в ЕС на финансирование «стены для беспилотников» и получили отказ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ERR.

Страны подготовили официальное обращение, при этом Эстония выступила в качестве основного заявителя, а Литва стала созаявителем. Однако, деньги им не выделили.

О планах по созданию «стены дронов» сообщалось в мае 2024 года. С таким заявлением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В частности, она рассказывала, что страны пришли к договоренности о разработке совместного проекта. Он подразумевал не только наблюдение за восточной границей, но и внедрение систем борьбы с беспилотниками.

Позже, осенью 2024 года, сообщалось, что на эти цели Эстония готова была выделить около €12 млн в течение последующих трех лет. Более того, департамент полиции и погранохраны страны планировал поиски дополнительного финансирования из различных источников, в том числе из фондов ЕС.