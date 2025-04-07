Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для беспилотников»

О планах по созданию «стены дронов» сообщалось в мае 2024 года. С таким заявлением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В частности, она рассказывала, что страны пришли к договоренности о разработке совместного проекта. Он подразумевал не только наблюдение за восточной границей, но и внедрение систем борьбы с беспилотниками.