Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для беспилотников»

Страны подготовили официальное обращение, при этом Эстония выступила в качестве основного заявителя, а Литва стала созаявителем. Однако, деньги им не выделили.
О планах по созданию «стены дронов» сообщалось в мае 2024 года. С таким заявлением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В частности, она рассказывала, что страны пришли к договоренности о разработке совместного проекта. Он подразумевал не только наблюдение за восточной границей, но и внедрение систем борьбы с беспилотниками.
Позже, осенью 2024 года, сообщалось, что на эти цели Эстония готова была выделить около €12 млн в течение последующих трех лет. Более того, департамент полиции и погранохраны страны планировал поиски дополнительного финансирования из различных источников, в том числе из фондов ЕС.