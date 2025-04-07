Мишустин: расчеты России и Беларуси более чем на 95% идут в нацвалютах

По его словам, это делается для защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций.
Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Беларуси, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры.
В понедельник глава российского правительства встречается в Москве с белорусским коллегой Александром Турчиным.
Мишустин обратил внимание, что для Турчина, который был назначен на должность не так давно, первым зарубежным визитом в качестве главы правительства стала поездка в Россию. Это, по его мнению, является подтверждением особого характера российско-белорусских отношений".
Премьер-министр России подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется укреплению торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. В 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 6% относительно 2023 года и достиг новых рекордных показателей — 4,5 триллиона российских рублей.
По словам Мишустина, Беларусь и Россия прорабатывают новые инициативы в высокотехнологичных областях, таких, как искусственный интеллект, цифровые экосистемы, использовании больших данных, беспилотные системы.
Глава российского правительства высказал убеждение, что внедрение цифровых сервисов обеспечит развитие национальных экономик и повысит качество жизни граждан.