В Самаре два аварийных дома на улице Главной снесут после расселения

В Куйбышевском районе Самары два аварийных дома на улице Главной снесут только после полного расселения и получения жителями новых квартир. Об этом сообщил глава города Иван Носков во время встречи с жителями.
«В этом году в районе будет проведен комплексный ремонт переулка Серпуховского, улиц Халиловской, Тамбовской, Мельничной, тротуара на улице Рижской. Решено установить систему освещения на улице Волгарей», — рассказали в мэрии.
Самарцы попросили привести в порядок подъезды к объектам социальной сферы, в том числе улицу Силаеву, Молодежный переулок между улицами Фасадной и Нефтяников. Также запланировано развитие инфраструктуры в новом микрорайоне в границах Белорусской и Флотской. Внимание хотят уделить и транспортной доступности поселка Сухая Самарка.