Финансист Селезнев призвал россиян не скупать машины и технику из-за падения рынков

«Если, например, есть недавно купленный холодильник, которого достаточно для хранения продуктов, то не нужно покупать второй холодильник. Ликвидность таких вложений крайне низкая, его не получится в дальнейшем продать даже за цену приобретения: придется давать скидку в 15−20% (или даже больше), а по вкладу получится не только сохранить средства, но еще и заработать. Автомобиль не только не получится в дальнейшем продать по цене покупки (опять-таки надо будет делать скидку в 15−30%), но он и требует больших расходов на содержание: если нет объективной потребности в машине, не нужно ее покупать», — заключил экономист.