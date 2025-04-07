Politico: Eutelsat признала, что не сможет заменить Starlink на Украине

Гендиректор европейской компании Ева Бернеке 7 апреля призналась, что Eutelsat не сможет приблизиться к показателю в десятки тысяч терминалов, которые Starlink поставила Украине, говорится в статье.
Давайте будем предельно честны: если бы нам пришлось взять на себя ответственность за всю связь для Украины и всех ее граждан, мы бы не смогли этого сделать.
По ее словам, Eutelsat сможет предоставить связь только для некоторых «критически важных сфер государственных служб» Украины. При этом глава Eutelsat раскритиковала Starlink, заявив, что та приносит «зависимость, решения о которой могут принимать в Белом доме или в Мар-а-Лаго».
Эксперт в космической отрасли Кристофер Бо подтвердил, что тип решения, который предлагает Starlink, «уникален». По его словам, компании Маска удалось «сломать технические барьеры». У Starlink примерно 7000 спутников на орбите, а у Eutelsat только около 600, напоминает Politico. К тому же у европейской фирмы более громоздкие станции приема сигнала. Поэтому каналы связи, которые обеспечивает на Украине американская компания, оказываются в десятки раз эффективнее тех, что предлагают европейские конкуренты, пишет издание.
Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье предположил, что в случае отключения терминалов Starlink на Украине ЕС сможет предложить Киеву нечто подобное не ранее 2030 года. Пока же в Европе рассматривают промежуточные варианты.