Politico: Eutelsat признала, что не сможет заменить Starlink на Украине

Эксперт в космической отрасли Кристофер Бо подтвердил, что тип решения, который предлагает Starlink, «уникален». По его словам, компании Маска удалось «сломать технические барьеры». У Starlink примерно 7000 спутников на орбите, а у Eutelsat только около 600, напоминает Politico. К тому же у европейской фирмы более громоздкие станции приема сигнала. Поэтому каналы связи, которые обеспечивает на Украине американская компания, оказываются в десятки раз эффективнее тех, что предлагают европейские конкуренты, пишет издание.