МВД РФ объявило в розыск экс-владельца СМЗ Петра Кондрашева

Бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева объявили в розыск, карточка на него появилась в базе МВД. СМИ сообщают, что против него возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Два года назад суд изъял у Кондрашева и других мажоритарных акционеров акции СМЗ в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Причиной такого шага были названы нарушения, допущенные при приватизации предприятия в 1992 1996 годах.