Bloomberg: Apple не будет переносить производство iPhone из Китая в США

Компания, по имеющимся данным, намерена временно сдерживать рост цен на свою продукцию, однако подорожание, вероятнее всего, произойдёт во второй половине 2025 года. При этом в краткосрочной перспективе Apple может взять на себя часть расходов, пожертвовав частью прибыли. В настоящее время средняя наценка на продукцию бренда составляет около 45%. Также обсуждаются способы снижения объёмов импорта в США и организации поставок на зарубежные рынки.