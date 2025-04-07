Bloomberg: Apple не будет переносить производство iPhone из Китая в США

Apple не планирует полностью переносить производство iPhone из Китая в США, стремясь минимизировать последствия возможного усиления торговых ограничений со стороны администрации Трампа альтернативными мерами.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические данные от известного инсайдера Марка Гурмана.
Компания в течение многих лет работает над диверсификацией производственных мощностей, однако по-прежнему остается в значительной степени зависимой от китайских заводов. Полный перенос производственной базы в США привёл бы к удвоению стоимости конечных устройств, что делает такую стратегию малореалистичной.
В материале подчеркивается, что перемещение производственного процесса в Соединённые Штаты потребовало бы длительного времени и сопровождалось бы логистическими сложностями, включая ограниченный доступ к необходимым сырьевым ресурсам внутри страны. По оценкам экспертов, в Apple рассчитывают на возможное смягчение или отмену пошлин в будущем.
Компания, по имеющимся данным, намерена временно сдерживать рост цен на свою продукцию, однако подорожание, вероятнее всего, произойдёт во второй половине 2025 года. При этом в краткосрочной перспективе Apple может взять на себя часть расходов, пожертвовав частью прибыли. В настоящее время средняя наценка на продукцию бренда составляет около 45%. Также обсуждаются способы снижения объёмов импорта в США и организации поставок на зарубежные рынки.
Ранее сообщалось, что из-за введения Соединёнными Штатами торговых пошлин стоимость продукции Apple может увеличиться.