Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до июля

«Генеральная лицензия вступает в силу 7 апреля 2025 года», — говорится в документе. Первая публикация данной версии была опубликована Министерством финансов США в марте 2022 года. В последующем лицензию продляли несколько раз. Предыдущий документ, датированный 7 января, устанавливал возможность проведения данных операций до 9 апреля.