Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до июля

У американцев есть еще три месяца для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России.
Срок действия генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам осуществлять уплату налогов, сборов и импортных пошлин в Российской Федерации, был продлен до 9 июля текущего года. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном Министерством финансов США.
«Генеральная лицензия вступает в силу 7 апреля 2025 года», — говорится в документе. Первая публикация данной версии была опубликована Министерством финансов США в марте 2022 года. В последующем лицензию продляли несколько раз. Предыдущий документ, датированный 7 января, устанавливал возможность проведения данных операций до 9 апреля.
Ранее США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. Документ действовал с 1992 года, пишет RT.