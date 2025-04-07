Влияние пошлин Трампа на мировую экономику оценили: прежде всего пострадают США

Экономика США и мира ощутит давление из-за новых пошлин, введённых президентом Дональдом Трампом. Об этом рассказал российский экономист Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru. По его словам, сильнее всего пострадает внутренняя экономика самих Штатов.
Беляев объяснил, что Трамп установил пошлины, чтобы защитить американский рынок от иностранных товаров. Платить за них будут сами жители США. Цель таких мер — заставить покупателей отказаться от импортной продукции. Если спрос на зарубежные товары сохранится, их стоимость вырастет из-за пошлин. Это, в свою очередь, даст толчок развитию производства внутри страны.
Американский аналитик Эндрю Липоу отметил, что новые пошлины помогут Трампу решить сразу две задачи. Он уточнил, что первая цель — вернуть в США рабочие места в промышленности. Речь идёт о таких отраслях, как производство стали, алюминия и судостроение. По мнению эксперта, Трамп считает, что другие страны наносят ущерб Америке, поддерживая свою промышленность субсидиями или играя на валютных курсах. Его слова приводят «Известия».
Сам Трамп заявил, что его торговые меры удерживают инфляцию в стране. Он добавил, что цены на нефть и продукты начали снижаться. По словам президента, благодаря пошлинам в американскую экономику поступили миллиарды долларов. Это произошло, несмотря на ответные меры Китая, который ввёл пошлины на товары из США в размере 34%. Трамп назвал Китай главным нарушителем в торговых отношениях, пишет «Царьград».