Влияние пошлин Трампа на мировую экономику оценили: прежде всего пострадают США

Сам Трамп заявил, что его торговые меры удерживают инфляцию в стране. Он добавил, что цены на нефть и продукты начали снижаться. По словам президента, благодаря пошлинам в американскую экономику поступили миллиарды долларов. Это произошло, несмотря на ответные меры Китая, который ввёл пошлины на товары из США в размере 34%. Трамп назвал Китай главным нарушителем в торговых отношениях, пишет «Царьград».