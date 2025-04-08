Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 8 апреля

Национальным банком определены курсы валют на 8 апреля 2025 года, вторник. Так, повысились курс евро и курс доллара, но понизился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 8 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1537 белорусского рубля, 1 евро — 3,4578 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6450 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 7 апреля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился. Заметнее при этом изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0244 белрубля, курс евро повышен на 0,0198 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0192 белрубля.