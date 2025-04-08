Мусор в прогрессе

В 2024 году завершено строительство комплексного объекта обращения с отходами в Калачеевском районе, включающего полигон и мусоросортировочный комплекс мощностью 30 тыс. т в год. На эти работы из областного бюджета было выделено порядка 550 млн руб. Также в сентябре 2024 года заключено концессионное соглашение на создание нового объекта мощностью 25 тыс. т в год в Поворинском районе, его строительство планируется за счет заемных средств ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). В 2025 году намечено строительство новых полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в Бобровском (40,4 тыс. т в год) и Россошанском (84,3 тыс. т в год) районах, финансирование которых будет осуществляться из областного бюджета.