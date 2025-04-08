ЦБ: Стоимость золотых резервов РФ достигла рекордных $229 млрд

Российский золотовалютные резервы обновили рекорд стоимости по итогам марта 2025 года. Это следует из данных, обнародованных Центробанком.
Доля золота в резервах достигла 35,4 процента и составила 229 миллиардов долларов, сказано в релизе ведомства. Это превысило максимум, достигнутый в предыдущем месяце, который составлял 217,4 миллиарда долларов.
Также ЦБ информирует, что международные резервы России в период с 14 по 21 марта 2025 года выросли на 1,3% и составили 650,4 млрд долларов, установив новый исторический рекорд. Увеличение произошло «главным образом из-за положительной переоценки», уточнили в банке.
Напомним, золотой запас — это подушка безопасности страны. В случае кризисной ситуации или нехватки валютных резервов золото всегда можно продать или оставить в залог. О том, в каких условиях хранится золотой запас России и как изготавливают золотые слитки, из которых он состоит, читайте в эксклюзивном репортаже здесь на KP.RU.