ЦБ: Стоимость золотых резервов РФ достигла рекордных $229 млрд

Напомним, золотой запас — это подушка безопасности страны. В случае кризисной ситуации или нехватки валютных резервов золото всегда можно продать или оставить в залог. О том, в каких условиях хранится золотой запас России и как изготавливают золотые слитки, из которых он состоит, читайте в эксклюзивном репортаже здесь на KP.RU.