Мэр Хабаровска поручил отремонтировать аварийный участок на улице Ворошилова

«Участок находится в отвратительном состоянии. На этой неделе погодные условия позволяют провести его ремонт. Поручил профильной структуре совместно с застройщиком в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок и поддерживать состояние трассы. Над этим участком будет вестись постоянный контроль. Предписания за ненадлежащее состояние дороги будет получать виновная в провале на Ворошилова строительная компания, пока полностью не устранит проблему», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.