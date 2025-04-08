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Мэр Хабаровска поручил отремонтировать аварийный участок на улице Ворошилова

На месте образовался глубокий провал.

Источник: Мэрия Хабаровска

Сергей Кравчук провел внеплановую проверку проблемных дорожных участков после жалоб жителей. Особое внимание уделено разрушенному участку на улице Ворошилова, где после работ сетевой организации 11 марта обвалилось дорожное полотно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На улице Ворошилова образовался глубокий провал после работ коммунальщиков. В час пик возникают многокилометровые пробки, дорожное покрытие признано аварийным.

«Участок находится в отвратительном состоянии. На этой неделе погодные условия позволяют провести его ремонт. Поручил профильной структуре совместно с застройщиком в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок и поддерживать состояние трассы. Над этим участком будет вестись постоянный контроль. Предписания за ненадлежащее состояние дороги будет получать виновная в провале на Ворошилова строительная компания, пока полностью не устранит проблему», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В среду вечером специалисты проверят ход исполнения поручения.

Также мэр города поручил срочно убрать остатки снега и мусор в сквере на Рокоссовского. Комитету по Индустриальному району провести рейд и обязать владельцев торговых точек содержать территории в чистоте.