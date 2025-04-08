В Челябинской области растет показатель полной стоимости кредита

Полная стоимость кредита (ПСК), которая складывается из суммы всех платежей заёмщика по полученному кредиту или займу, включая основной долг, начисленные проценты, комиссии и платежи за дополнительные услуги, в Челябинской области оказалась одна из самых высоких в России. В феврале 2025 года этот показатель в регионе составил 37,3%. Выше показатель был зафиксирован только в Башкортостане — плюс 37,6%.