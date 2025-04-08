Кто из россиян может претендовать на пенсию в 2025 году: рассказывает Соцфонд

На назначение страховой пенсии в 2025 году могут претендовать россияне, которые заработали не менее 15 лет страхового стажа. Кроме того, необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного для выхода на пенсию возраста (64 года у мужчин и 59 лет у женщин). Об этом напомнили в Социальном фонде РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в 2025 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента составляет 145,59 рубля. При этом к страховой пенсии по старости производится фиксированная выплата в 8 907,70 рубля.
Ранее депутат Бессараб сообщила, что социальная пенсия составит 15,5 тысяч рублей с 1 апреля.
Напомним, с 2026 года Социальный фонд России (СФР) будет принимать решение о назначении страховой пенсии по старости за месяц до наступления пенсионного возраста в беззаявительном порядке. Будущему пенсионеру просто направят уведомление с информацией о состоянии его лицевого счета и размере предполагаемой пенсии.
Калькулятор пенсионного возраста опубликован здесь на KP.RU.