Кто из россиян может претендовать на пенсию в 2025 году: рассказывает Соцфонд

На назначение страховой пенсии в 2025 году могут претендовать россияне, которые заработали не менее 15 лет страхового стажа. Кроме того, необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного для выхода на пенсию возраста (64 года у мужчин и 59 лет у женщин). Об этом напомнили в Социальном фонде РФ, пишет РИА Новости.