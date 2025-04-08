Стало известно, какие машины угоняют чаще всего

В России чаще всего угоняют автомобили марки Hyundai.
Самыми часто угоняемыми автомобилямиза первые три месяца 2025 года оказались марки Hyundai, Kia и Lada. Об этом сообщил директор департамента страховых выплат в «АльфаСтраховании» Александр Харагезов.
«Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada», — заявил Харагезов. Его слова приводят «Известия». Он также отметил, что за этот период количество угонов автомобилей, заявленных по каско, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, по его словам, в настоящее время происходит сдвиг преступных действий в направлении китайских марок.
Ранее автоэксперт Петр Шкуматов поделился эффективными способами защиты автомобилей от угонов. Он отметил, что профессиональные угонщики знают уязвимости современных систем безопасности и используют системы РЭБ для уклонения от маяков, пока автомобили не попадают на места отстоя или разбора. В настоящее время угоняют автомобили в основном для разборки на запчасти или легализации по поддельным документам, передает RT.