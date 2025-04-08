Стало известно, какие машины угоняют чаще всего

«Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada», — заявил Харагезов. Его слова приводят «Известия». Он также отметил, что за этот период количество угонов автомобилей, заявленных по каско, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, по его словам, в настоящее время происходит сдвиг преступных действий в направлении китайских марок.