В крае появится интернет-ресурс о всех дорожных работах

Открывая заседание, глава региона сказал: «Важно организовать качественное взаимодействие заказчика и подрядчика уже на этапе планирования, чтобы поставленные задачи были выполнены в срок. Если на объекте произошел сбой, то необходимо оперативно принимать решение и перераспределять лимиты на другие дорожные участки. Поручаю министру транспорта проводить постоянный мониторинг ситуации и при необходимости выступать с инициативой о перераспределении средств. По отношению к тем, кто не будет справляться со своей задачей, примем соответствующие меры».