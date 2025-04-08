В крае появится интернет-ресурс о всех дорожных работах

Открывая заседание, глава региона сказал: «Важно организовать качественное взаимодействие заказчика и подрядчика уже на этапе планирования, чтобы поставленные задачи были выполнены в срок. Если на объекте произошел сбой, то необходимо оперативно принимать решение и перераспределять лимиты на другие дорожные участки. Поручаю министру транспорта проводить постоянный мониторинг ситуации и при необходимости выступать с инициативой о перераспределении средств. По отношению к тем, кто не будет справляться со своей задачей, примем соответствующие меры».
В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» работа пройдет на 125 объектах региональных и местных дорог. На эти цели выделено более 12 млрд рублей. Среди значимых объектов — реконструкция развязки в районе поселка Солонцы. Здесь работа рассчитана на ближайшие три года.
Капитальный ремонт участка дороги Емельяново — Никольское — Талое (с 28 по 30 км) находится на контроле Президента России и Правительства края. Этот объект включен в план на 2025 год по итогам обращений жителей. На дорожном участке обустроят тротуары и установят освещение.
Также среди основных значимых объектов этого сезона — капитальный ремонт двух дорог: Канск — Абан — Богучаны (с 236 по 244 км) и Атаманово — Кононово — Кекур (с 8 по 12 км).
В этом году начнется реконструкция мостов через реку Сейба и реку Средняя Сейба на автодороге «Саяны» в Курагинском районе.
На ряде объектов дорожники должны завершить ремонт. Речь идет об автомобильном мосте через реку Большой Кемчуг в поселке Косачи по ул. Лесной (готовность 71%); мосте через реку Тарайка по ул. Краевой в Канске (готовность 78%) и путепроводе по ул. 60 лет ВЛКСМ в Железногорске (готовность 72%).
Существенную поддержку получили муниципальные образования — около 4 млрд рублей. Это еще 350 объектов или 250 км дорог местного значения. Особое внимание уделяется дорогам в опорных населенных пунктах. Здесь планируется привести в порядок 90 объектов.
Контракты на выполнение работ на региональных трассах уже заключены. До 15 апреля предполагается завершить контрактацию по объектам местного значения.
Традиционно большой объем средств выделен на ремонт дорог Красноярска — более 3 млрд рублей, из них 1,72 млрд рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За предстоящий сезон в краевом центре предстоит отремонтировать 56 объектов.
Дорожные работы в Красноярске будут идти синхронно с ремонтом сетей ресурсоснабжения. Особое внимание уделят контролю за исполнением гарантийных обязательств. Например, на ул. Шевченко подрядчик будет исправлять дефекты за свой счет. Уже в этом месяце начнут устранять недочеты на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», которые были допущены при ремонте трамвайных путей.
На федеральных трассах также запланирован большой объем работ. На эти цели выделено 3,4 млрд рублей. Продолжится капитальный ремонт участка автодороги Р-255 «Сибирь» на 852-м — 878-м км, в результате которого проезжая часть расширится до четырех полос. До конца текущего года здесь планируется ввести в эксплуатацию отрезок трассы с 862-го по 865-й км. Напомним, в декабре 2024-го дорожники ввели в эксплуатацию участок с 852-го по 862-й км. В 2026 году капитальный ремонт планируется завершить вводом последнего отрезка с 865-го по 878-й км.
В Боготольском муниципальном округе восстановят покрытие на трех участках общей протяженностью около 30 км трассы «Сибирь». Аналогичная работа пройдет на двух дорожных объектах в восточном направлении — в Уярском и Иланском муниципальных районах. Ещё два участка федеральных трасс — Р-257 «Енисей» в Дивногорске и Р-255 «Сибирь» в Балахтинском районе — обработают специальной пропиткой для повышения прочности покрытия. В 2025 году дорожники планируют подготовить проектную документацию на капремонт моста через реку Нижняя Буйба и начать ремонт переправы.
На более чем 20-ти км федеральных дорог в Красноярском крае появится освещение. В Козульском районе на км 712+534 Р-255 «Сибирь» построят надземный пешеходный переход.
По итогам обсуждения губернатор предложил разработать для удобства жителей единый интернет-ресурс, где будет собрана вся информация о дорожных работах на федеральных, краевых трассах и местного значения.