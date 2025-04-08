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У ряда россиян вырастут зарплаты в октябре: кому ждать прибавку

Юрист Голубева: зарплаты в прокуратуре, судах и СК вырастут с октября.

Источник: Комсомольская правда

Заработные платы сотрудников российского Следственного комитета, прокуратуры и судебной системы увеличатся на 4,5 процента. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева, уточнив, что индексация не коснется судей.

«Второй этап, запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — сказала Голубева, комментируя процесс индексации заработных плат работников бюджетной сферы.

Повышение зарплат в регионах будет проводиться с учетом федеральных и региональных особенностей, добавила она.

Ранее сообщалось об индексации заработной платы учителей, врачей, сотрудников социальных служб, МЧС и других работников социальной сферы на 13,2% в рамках первого этапа индексации зарплат бюджетников.

Ранее экономист Балынин сделал прогноз, что средняя зарплата жителей России в декабре 2025 года достигнет примерно 140 тысяч рублей. Это на 57% больше, чем в январе, и на 40% выше среднего уровня за год.

Напомним, в прошлом году зарплаты в России выросли на 17,5%: у кого доходы выросли сильнее всего и почему, читайте здесь на KP.RU.