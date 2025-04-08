Экс-директор «Пермэнерго» покинул пермский «Горсвет»

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле, в энергетике работает с 1993 года. С декабря 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», в конце 2019 года возглавил филиал. В декабре 2022 года господин Илларионов покинул пост. После ухода из компании работал в должности советника директора «Пермэнерго».