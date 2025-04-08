Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор «Пермэнерго» покинул пермский «Горсвет»

Начальник МБУ «Горсвет» Эдуард Илларионов покидает свой пост.

Источник: Россети-Урал

По данным источника, знакомого с ситуацией, сегодня он отработал свой последний день на предприятии. В мэрии подтвердили, что принято решение о смене руководителя учреждения.

Эдуард Илларионов возглавил МБУ «Горсвет» минувшим летом.

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле, в энергетике работает с 1993 года. С декабря 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», в конце 2019 года возглавил филиал. В декабре 2022 года господин Илларионов покинул пост. После ухода из компании работал в должности советника директора «Пермэнерго».

МБУ «Горсвет» отвечает за уличное освещение Перми: текущее содержание сетей, их ремонт, устранение аварий. Предприятие имеет производственную базу, которая позволяет обеспечить полный производственный цикл. «Горсвет» обслуживает более 30 тыс. светильников и более 1 тыс. км сетей наружного освещения.