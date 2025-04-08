Россиянам дадут доступ к единой базе многоквартирников

Создается единый реестр многоквартирных домов.
Правительство одобрило поправки к закону о создании единого реестра многоквартирных домов. Все жилые здания в России пересчитают и занесут в общую систему с подробной информацией об их техническом состоянии, включая степень износа и аварийность.
«Все жилые дома в России пересчитают и внесут в единую базу, где будут указаны их технические характеристики и состояние. Такие поправки к принятому в 2017 году в первом чтении законопроекту одобрил кабмин», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в настоящее время информация о жилфонде распределена по разным базам, что затрудняет получение точного количества домов и их состояния.
Директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин отметил, что теперь стало возможным точно оценить количество домов, их состояние и необходимость срочных действий по ремонту. Это создает основу для эффективной жилищной политики и контроля, исключая дублирование информации и двойные расходы на одни и те же объекты, заключил эксперт.
Поправки в Жилищный кодекс, рассмотренные Госдумой еще в 2017 году в первом чтении, предполагают создание системы государственного учета жилищного фонда. Согласно документу, учет будет включать сбор, обработку и хранение данных о техническом состоянии всех жилых зданий в России.