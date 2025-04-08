Россиянам дадут доступ к единой базе многоквартирников

«Все жилые дома в России пересчитают и внесут в единую базу, где будут указаны их технические характеристики и состояние. Такие поправки к принятому в 2017 году в первом чтении законопроекту одобрил кабмин», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что в настоящее время информация о жилфонде распределена по разным базам, что затрудняет получение точного количества домов и их состояния.