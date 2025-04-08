Доцент Балынин объяснил, как изменились выплаты у работающих пенсионеров

Экономист на конкретном примере разобрал, как выросла пенсия работающих пенсионеров. Если в декабре 2024 года у такого гражданина размер пенсии составлял 27 895 рублей, а ее размер при прекращении трудовой деятельности отображался на лицевом счете в сумме 38 764 рубля, то в январе 2025 года после индексации на 7,3% размер страховой пенсии составил 2 829,77 рубля. В январе пенсионеру было выплачено 30 724,77 рубля (на 10,14% выше суммы, выплаченной в декабре 2024 года).