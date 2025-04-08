Доцент Балынин объяснил, как изменились выплаты у работающих пенсионеров

Страховые пенсии у работающих пенсионеров в России после индексации в 2025 году выросли темпами выше, чем уровень инфляции, в среднем рост составил более 13%. Подробный расчет в разговоре с aif.ru привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист напомнил, что в период с 2016 по 2024 год страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались, при этом вся информация о проводимых индексациях не пропадала, а фиксировалась индивидуальном лицевом счете. Там же отображается сумма пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, и сумма, которая ему будет полагаться после увольнения.
«В 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров выросли темпами выше инфляции. Это благодаря тому, что индексация размеров пенсий работающих пенсионеров в 2025 году возобновлена и осуществляется от суммы, которая выплачивалась бы при прекращении трудовой деятельности», — добавил Балынин.
Экономист на конкретном примере разобрал, как выросла пенсия работающих пенсионеров. Если в декабре 2024 года у такого гражданина размер пенсии составлял 27 895 рублей, а ее размер при прекращении трудовой деятельности отображался на лицевом счете в сумме 38 764 рубля, то в январе 2025 года после индексации на 7,3% размер страховой пенсии составил 2 829,77 рубля. В январе пенсионеру было выплачено 30 724,77 рубля (на 10,14% выше суммы, выплаченной в декабре 2024 года).
После дополнительной индексации в феврале на 9,5% размер пенсии у работающего пенсионера составил уже 31 577,58 рубля (на 13,2% выше, чем в декабре).
«В феврале на счёт было зачислено ещё больше, т.к. вместе с февральской пенсией поступила и сумма разниц индексаций за февраль и январь 2025 года. В приведённом примере в феврале 2025 года на счёт пенсионера было зачислено 32 430,39 рубля (31 577,58 рубля- страховая пенсия в новом проиндексированном размере и 852,81 рубля — дополнительная выплата за проведение январской индексации в более высоком значении)», — резюмировал Балынин.
Ранее экономист Балынин назвал сферы, где зарплата выросла больше всего.