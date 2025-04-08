Цены на лук нового урожая в Узбекистане выросли в 10 раз — фермеры довольны, потребители в шоке

«Уборка лука, посеянного в ноябре-декабре, обычно начинается в начале августа следующего года. Посевные площади под этот лук в 2024 году остались на уровне 2023 года. Учитывая благоприятные погодные условия прошлой зимы и начала весны, можно ожидать, что урожай будет сопоставим с прошлогодним, а сроки созревания существенно не изменятся. Это станет стабилизирующим фактором для цен на рынке лука в Узбекистане и, вероятно, приведёт к их снижению с августа», — заключил Урмонали Усманов.