Цены на лук нового урожая в Узбекистане выросли в 10 раз — фермеры довольны, потребители в шоке

Если в 2024 году фермеры отгружали первые партии лука по 500 сумов за килограмм, то в этом сезоне цена стартовала сразу с 5 000 сумов. На рынках Сурхандарьи и соседних регионов розничная цена колеблется в пределах 7 000−8 000 сумов за килограмм.
Почему лук стал «золотым»?
По словам Урмонали Усманова, руководителя консалтинговой компании VESAGRO, столь резкий рост цен объясняется сокращением посевных площадей на 30−40%. Речь идет о так называемом «августовском» озимом луке — посев которого проводится в августе-сентябре. Причины сокращения — пока не озвучены официально, но последствия ощущаются уже сейчас.
Что касается урожайности и сроков созревания, то погодные условия в осенне-зимний период были благоприятными: не было сильных холодов, урожайность осталась на уровне прошлого года, а сроки созревания не сдвинулись. Продукция сетевого качества и объёмы, пригодные для экспорта, появятся на внутреннем рынке примерно
Уборка урожая озимого лука, начавшаяся в конце марта в самом южном регионе страны, продлится до середины июня — начала июля в зависимости от региона и сортов лука.
Что будет с ценами на лук в ближайшие месяцы?
Цены на ранние овощи обычно быстро падают с увеличением оптовых поставок и ростом доступных объёмов. Однако в этом сезоне динамика цен на лук может быть иной. Сокращение посевных площадей «августовского» лука привело к уменьшению объёмов производства, и теперь цены будут зависеть от запасов прошлогоднего урожая, а точнее, скорости их исчерпания и спроса на внешних рынках. Напомним, что Узбекистан — крупнейший экспортёр репчатого лука в Центральной Азии.
«Уборка лука, посеянного в ноябре-декабре, обычно начинается в начале августа следующего года. Посевные площади под этот лук в 2024 году остались на уровне 2023 года. Учитывая благоприятные погодные условия прошлой зимы и начала весны, можно ожидать, что урожай будет сопоставим с прошлогодним, а сроки созревания существенно не изменятся. Это станет стабилизирующим фактором для цен на рынке лука в Узбекистане и, вероятно, приведёт к их снижению с августа», — заключил Урмонали Усманов.
По данным Минэкономики и финансов, лук урожая прошлого года сейчас продаётся на рынках Ташкента по цене от 2 000 до 3 500 сумов за килограмм.