Россиянам перечислили три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году

Параллельно финансовый консультант Алексей Родин в интервью тому же агентству раскрыл расчёты для создания устойчивого пассивного дохода. По его данным, для получения ежемесячного дохода в эквиваленте сегодняшних 100 тысяч рублей россиянам потребуется накопить 65 миллионов рублей за 10 лет. Эти средства следует инвестировать в облигационные инструменты с прогнозируемой доходностью около 12% годовых. Финансист пояснил, что при ежегодном изъятии не более 4% от суммы портфеля (что соответствует 100 тысячам рублей в месяц) и реинвестировании остальной доходности, капитал будет защищён от инфляции.