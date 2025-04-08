Россиянам перечислили три условия для назначения страховой пенсии в 2025 году

В 2025 году для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три обязательных условия. Согласно данным Социального фонда России, гражданам потребуется достичь установленного пенсионного возраста, иметь минимальный страховой стаж и накопить достаточное количество пенсионных коэффициентов.
На 1 января 2025 года пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Минимальный требуемый страховой стаж, необходимый для права на страховую пенсию по старости остаётся на уровне 15 лет, а количество необходимых пенсионных коэффициентов установлено в размере 30.
Финансовые параметры пенсионной системы также определены: стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году зафиксирована на отметке 145,69 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8 907,70 рубля.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб отмечала, что для того, чтобы в старости иметь высокую пенсию, нужно работать «в белую». Парламентарий уточняла, что «белая» зарплата, большой стаж и необходимое количество пенсионных баллов обеспечит высокую пенсию. По ее словам, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров на сегодняшний день составляет более 23 тысяч рублей, у бывших военных и силовиков — свыше 41 тысячи.
С 1 июля 2025 года в России вводится новый порядок расчёта трудового стажа для жителей присоединённых регионов при назначении страховых пенсий. Как пояснила доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова в комментарии агентству «Прайм», теперь за каждый полный год работы будет начисляться 1 пенсионный коэффициент, за месяц — 1/12 коэффициента, за день — 1/360. Все периоды трудовой деятельности должны подтверждаться документально. При отсутствии документов страховые периоды будет устанавливать специальная межведомственная комиссия в установленном законом порядке.
Параллельно финансовый консультант Алексей Родин в интервью тому же агентству раскрыл расчёты для создания устойчивого пассивного дохода. По его данным, для получения ежемесячного дохода в эквиваленте сегодняшних 100 тысяч рублей россиянам потребуется накопить 65 миллионов рублей за 10 лет. Эти средства следует инвестировать в облигационные инструменты с прогнозируемой доходностью около 12% годовых. Финансист пояснил, что при ежегодном изъятии не более 4% от суммы портфеля (что соответствует 100 тысячам рублей в месяц) и реинвестировании остальной доходности, капитал будет защищён от инфляции.