Кошанов: Налоговая реформа должна отражать принципы Справедливого Казахстана

Кроме того, член фракции партии AMANAT, руководитель рабочей группы по Налоговому кодексу Берик Бейсенгалиев отдельно остановился на предложениях правительства по льготам для недропользователей. В частности, он предложил отказаться от зачета налога на добычу полезных ископаемых на сжигаемый попутный газ, исходя из его себестоимости. Вместо этого депутат предложил взимать налог, исходя из мировых цен на газ, с учетом мировой практики. Также он считает правильным убрать альтернативный налог на недропользование на истощающиеся нефтяные месторождения; налоговые льготы для переработчиков твердых полезных ископаемых. Народный избранник заявил, что эти меры, по предварительным расчетам, принесут в бюджет больше одного триллиона тенге. Также необходимо усилить борьбу с контрабандой. Анализ показывает, что только от нелегального ввоза сигарет бюджет теряет около 100 млрд тенге в год.