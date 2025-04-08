Times of India: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone

По данным источников, Apple не планирует повышать цены на свою продукцию ни на индийском, ни на других рынках. В целях минимизации последствий новых торговых условий компания оперативно перенаправила запасы из производственных мощностей в Индии и Китае на территорию США, несмотря на то, что конец марта обычно не относится к пиковому сезону поставок. Эти действия позволят временно сохранить действующие розничные цены.