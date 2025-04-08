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Times of India: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone

Срочные поставки были сделаны, чтобы избежать вступившего в силу 5 апреля нового 10% взаимного тарифа.

Источник: Аргументы и факты

В последние дни марта корпорация Apple осуществила срочные поставки своей продукции, включая iPhone, из Индии в США.

Как сообщает Times of India со ссылкой на одного из высокопоставленных индийских чиновников, для этого было задействовано пять грузовых авиарейсов.

Меры были приняты накануне вступления в силу новых 10-процентных взаимных тарифов, объявленных администрацией президента США Дональда Трампа. Новые пошлины, начавшие действовать с 5 апреля, предусматривают индивидуальный подход — например, для индийских товаров тариф составил 26%, что соответствует половине ставки, применяемой к американскому экспорту в Индию.

По данным источников, Apple не планирует повышать цены на свою продукцию ни на индийском, ни на других рынках. В целях минимизации последствий новых торговых условий компания оперативно перенаправила запасы из производственных мощностей в Индии и Китае на территорию США, несмотря на то, что конец марта обычно не относится к пиковому сезону поставок. Эти действия позволят временно сохранить действующие розничные цены.

Ранее сообщалось, что Apple не планирует полностью переносить производство iPhone из Китая в США, стремясь минимизировать последствия возможного усиления торговых ограничений со стороны администрации Трампа альтернативными мерами.