Times of India: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone

В последние дни марта корпорация Apple осуществила срочные поставки своей продукции, включая iPhone, из Индии в США.
Как сообщает Times of India со ссылкой на одного из высокопоставленных индийских чиновников, для этого было задействовано пять грузовых авиарейсов.
Меры были приняты накануне вступления в силу новых 10-процентных взаимных тарифов, объявленных администрацией президента США Дональда Трампа. Новые пошлины, начавшие действовать с 5 апреля, предусматривают индивидуальный подход — например, для индийских товаров тариф составил 26%, что соответствует половине ставки, применяемой к американскому экспорту в Индию.
По данным источников, Apple не планирует повышать цены на свою продукцию ни на индийском, ни на других рынках. В целях минимизации последствий новых торговых условий компания оперативно перенаправила запасы из производственных мощностей в Индии и Китае на территорию США, несмотря на то, что конец марта обычно не относится к пиковому сезону поставок. Эти действия позволят временно сохранить действующие розничные цены.
Ранее сообщалось, что Apple не планирует полностью переносить производство iPhone из Китая в США, стремясь минимизировать последствия возможного усиления торговых ограничений со стороны администрации Трампа альтернативными мерами.