Что будет с рублем и долларом после «торговых войн» Трампа

Аналитик не исключает дальнейшего ослабления рубля, особенно если не будет прогресса в переговорах с США. Дополнительным фактором давления станет сезонный рост спроса на валюту. Традиционное увеличение расходов на импорт и зарубежный туризм может ускорить падение рубля, заключил Васильев.