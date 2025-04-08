Курсы валют на 8 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижались на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:37 аст цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,03% — до 64,25 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,15%, до 60,66 доллара.
Металлы
Цена золота умеренно понижалась в понедельник, но остается выше психологически важной отметки 3 тыс. долларов за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,2% — до 3029,2 доллара за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене около 12,6%.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20:15 аст bitcoin торговался по 78 791,4 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты упала на 2%, а ее капитализация составила 1,56 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 561,03 доллара, понизившись в цене на 6,02%. Капитализация этой криптовалюты составила 188,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,5 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 8 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 7 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 7 апреля.
1 австралийский доллар 312,96 тенге.
1 азербайджанский манат 305., 79 тенге.
10 армянский драм 13,39 тенге.
1 белорусский рубль 158,69 тенге.
1 бразильский реал 88,76 тенге.
10 венгерских форинтов 13,94 тенге.
1 гонконгский доллар 66,72 тенге.
1 грузинский лари 190,42 тенге.
1 датская крона 76,11 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,12 тенге.
1 доллар США 518,31 тенге.
1 евро 567,96 тенге.
1 индийская рупия 6,04 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 363,55 тенге.
1 китайский юань 70,9 тенге.
1 кувейтский динар 1684,52 тенге.
1 кыргызский сом 5,98 тенге.
1 малазийский ринггит 115,8 тенге.
1 мексиканский песо 29,42 тенге.
1 молдавский лей 29,42 тенге.
1 норвежская крона 47,51 тенге.
1 польский злотый 132,34 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,05 тенге.
1 российский рубль 6,03 тенге.
1 СДР 694,09 тенге.
1 сингапурский доллар 384,9 тенге.
1 таджикский сомони 47,9 тенге.
1 тайский бат 14,99 тенге.
1 турецкая лира 13,64 тенге.
100 узбекских сумов 4,02 тенге.
1 украинская гривна 12,64 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 664,68 тенге.
1 чешская крона 22,58 тенге.
1 шведская крона 51,29 тенге.
1 швейцарский франк 607,06 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,77 тенге.
100 южнокорейских вон 35,41 тенге.
1 японская иена 3,54 тенге.