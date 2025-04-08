Курсы валют на 8 апреля, цены на нефть и металлы

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижались на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:37 аст цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,03% — до 64,25 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,15%, до 60,66 доллара.