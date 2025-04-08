Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку в Казахстане

Аналитики портала «Крыша» подсчитал сумму, которой должно хватить на обслуживание ипотеки в Казахстане. Они отмечают, что требований к определенному размеру заработной платы у банков нет. Просто от того, сколько заемщик зарабатывает, напрямую зависит, сколько денег он может взять в банке — чем выше доход, тем больше сумма ипотеки, и наоборот.
Не последнюю роль будет играть и то, где именно казахстанец решит оформить ипотеку — в банках второго уровня на рыночных условиях или в жилищном строительном банке, который в Казахстане один — «Отбасы банк». Во втором случае минимальная зарплата для одобрения займа будет скромнее.
Так, по подсчетам экспертов, чтобы получить ипотеку в жилстройсбербанке, нужно зарабатывать минимум 354 тыс. тенге — такая сумма подходит под следующие условия:
- стоимость жилья составляет 25 млн тенге;
- первоначальный взнос должен быть не менее 50% (12,5 млн тенге);
- сумма займа — 12,5 млн тенге;
- средняя ставка — от 7,5% до 8,5%;
- срок займа — 20 лет;
- ежемесячный платеж — от 175 тыс. тенге, но в течение срока может меняться.
При этом «Отбасы банк» обычно устанавливает различные дополнительные условия, например, наличие депозита или начисление процентов без учета уже внесенных заемщиком денег.
В качестве альтернативы жилищному займу казахстанцы могут оформить ипотеку на рыночных условиях в одном из банков второго уровня. Правда, тогда необходимая минимальная зарплата вырастет до 770 тыс. тенге. С таким доходом можно будет взять заем на следующих условиях:
- стоимость жилья — 25 млн тенге;
- первоначальный взнос — минимум 20%, то есть 5 млн тенге;
- срок займа — 20 лет;
- средняя по рынку ставка — 18%;
- ежемесячный платеж — 385 900 тенге.
Стоит отметить, что казахстанцам недостаточно зарабатывать только на ипотеку — по закону ежемесячный платеж не должен превышать 50% дохода семьи. Поэтому банки смотрят не только на зарплату заемщика, но также на его финансовую нагрузку — есть ли дети, работает ли супруг, оформлены ли другие кредиты.
Если официальной зарплаты не хватает, то можно указать дополнительные источники дохода. Банк попросит доказательства, и если они его удовлетворят, то, возможно, он учтет их. Впрочем, даже с небольшим официальным доходом можно попробовать повысить шанс на одобрение ипотеки с помощью:
- увеличения срока займа или повышения первоначального взноса — платеж снизится и будет легче вписаться в лимит;
- выбора жилья подешевле — сумма займа и платеж тоже будут меньше;
- предоставления дополнительного залога или поручителя с высоким заработком — банк может снизить ставку, и, соответственно, будет меньше платеж.
Также можно обратить внимание на разные льготные программы, которые действуют в Казахстане. Например, у ипотек «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» процентные ставки составляют 7−9%, при этом для первоначального взноса достаточно 20% от суммы займа.
Напомним, в Казахстане планируют ввести альтернативу ипотечным займам — так называемый «лизинг», когда человек арендует квартиру у банка, а по истечении договора может ее выкупить, оплатив остаток стоимости, которую не покрыла аренда.