Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку в Казахстане

Аналитики портала «Крыша» подсчитал сумму, которой должно хватить на обслуживание ипотеки в Казахстане. Они отмечают, что требований к определенному размеру заработной платы у банков нет. Просто от того, сколько заемщик зарабатывает, напрямую зависит, сколько денег он может взять в банке — чем выше доход, тем больше сумма ипотеки, и наоборот.