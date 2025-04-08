Прибавка составит порядка 1633 рублей: Каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии в России будут индексироваться по новой схеме, предусматривающей два этапа повышения. Как сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью ТАСС, в феврале выплаты увеличат на уровень инфляции, а в апреле возможна дополнительная прибавка в зависимости от доходов Социального фонда.