Прибавка составит порядка 1633 рублей: Каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии в России будут индексироваться по новой схеме, предусматривающей два этапа повышения. Как сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью ТАСС, в феврале выплаты увеличат на уровень инфляции, а в апреле возможна дополнительная прибавка в зависимости от доходов Социального фонда.
По расчетам депутата, при текущей пенсии в 23 000 рублей и инфляции 5% в феврале 2026 года выплата вырастет до 24 150 рублей. Если доходы фонда позволят добавить еще 2%, то к апрелю сумма достигнет примерно 24 633 рублей. Таким образом, годовая прибавка составит около 1633 рублей, что может не компенсировать реальный рост цен.
Гаврилов отметил, что новая система индексации призвана учитывать различные экономические факторы, но существенного увеличения пенсий ожидать не стоит. В качестве альтернативы он предложил привязать часть индексации к потребительским расходам пенсионеров, создав специальный пенсионный индекс. Этот показатель мог бы отражать рост цен именно на лекарства, коммунальные услуги и базовые продукты, которые составляют основную часть расходов пожилых людей.
«Механизм можно реализовать через отдельный целевой пенсионный индекс, который бы публиковался отдельно и брался бы за основу для второй, апрельской надбавки», — указал депутат.
Дополнительно можно рассмотреть вариант промежуточного перерасчета пенсий при резком росте инфляции, уверен Гаврилов. Такие меры могли бы улучшить положение более 41 миллиона российских пенсионеров, чьи доходы часто не поспевают за реальным повышением цен на товары и услуги.
С 1 апреля 2025 года началась ещё одна индексация социальных пенсий, на этот раз на внушительные 14,75%. Апрельская индексация социальных пенсий — это следствие роста прожиточного минимума пенсионера в России в 2024 году. Индексация поможет тем гражданам, которые не успели наработать трудовой стаж для получения страховой пенсии.
Напомним, в 2025 году для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три обязательных условия. Согласно данным Социального фонда России, гражданам потребуется достичь установленного пенсионного возраста, иметь минимальный страховой стаж и накопить достаточное количество пенсионных коэффициентов.
Помимо прочего СРЗП готовит серию законодательных инициатив, направленных на изменение пенсионной системы. Среди предложений — повышение пенсионных выплат до уровня 40% от заработной платы.