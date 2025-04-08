Хрущёвки под снос? Когда петербуржцев переселят из ветхих домов

В Петербурге на днях с новой силой заговорили о скандальном законе комплексного развития территорий (КРТ). В феврале Государственная дума одобрила в первом чтении поправки городского парламента, касающиеся федерального законодательства, а в конце марта в городе прошло выездное заседание комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Нижней палаты.
Темой стали изменения в закон о КРТ, который в народе называют законом о «сносе и расселении хрущёвок». Подробнее о ситуации — в материале spb.aif.ru.
Закон на паузе.
Напомним. Закон о комплексном развитии территорий № 444−59 в Петербурге приняли летом 2022 года. Если кратко, исходя из этого документа, застройщики могли получать под снос как ветхие, так и неаварийные типовые панельные дома, построенные в Ленинграде с 1957-го по 1970 год, и возводить на их месте многоэтажки. Причём закон в его нынешнем виде позволял предоставлять жителям квартиры в разных районах города, от Купчино до Парнаса, включая окраины.
Если учесть, что бóльшая часть хрущёвок расположена на благоустроенных территориях с развитой инфраструктурой, понятны сомнения жителей, разочарованных такой перспективой. Начались протесты, недовольство, замаячили суды… В результате закон поставили на паузу, а затем и вовсе «заморозили» до 2026 года. Тем не менее процесс продолжался. Был создан Общественный штаб, который все эти два года активно действовал. По итогам его работы депутаты и решили менять не городской закон, а добиваться поправок федерального законодательства.
Изменения предполагаются следующие. В программу КРТ предложено включать только дома, где собственники проголосовали на общем собрании. Сейчас для проведения обозначен срок 60 дней, однако депутаты предлагают увеличить его до 90. Важным вопросом является не только ввод, но и выход из проекта. Здесь тоже инициаторы предлагают ввести ограничения по срокам, «иначе можно получить проблему на месяцы и годы».
Серьёзные подвижки касаются и географии расселения. В городах федерального значения, к которым принадлежит и Северная столица, новое жильё должны предоставлять в этом же муниципалитете или одном из соседних. Для Петербурга — пределы административного района. «Это даёт гарантии близости расселения, что человек не уедет на другой конец города. Именно в этом суть поправки», — отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок. Причём воспользоваться такой возможностью или нет — каждый субъект сможет решать сам. «Самостоятельно в Петербурге мы примем это решение тогда, когда увидим итоговую редакцию документа, который примет Госдума», — подтвердил парламентарий.
Какое жильё получат взамен?
Собственно данный вопрос, какое жильё получат горожане вместо оставленных хрущёвок, является основным. Увы, чёткого ответа на него пока нет. Нюансов множество. Так, 90% жителей петербургских хрущёвок — собственники квартир, а значит, им положена денежная компенсация с учётом стоимости жилья, которое они оставят. Можно претендовать и на другую квартиру, например, побольше, но цену прежних метров будет определять застройщик. Также площадь современных «двушек» и «трёшек» существенно больше, чем хрущёвок, какое решение будет приниматься в этом случае? Например, для пенсионеров, не имеющих достаточно накоплений. И таких сложных моментов немало.
«Сейчас (на выездном заседании Госдумы, — ред.) этот вопрос не поднимался, потому что нет единой позиции, а могут ли быть какие-либо доплаты, — пояснил Денис Четырбок. — Потому что логика самого закона исходит из того, что собственнику изначально выставляется компенсация, но закон гарантирует право на получение жилья, соответствующего тому метражу, который человек освобождает в ходе программы КРТ. Поэтому пока решений на этот счёт нет».
Тем не менее положительные изменения есть. По словам председателя комитета Госдумы по строительству Сергея Пахомова, законопроект рассмотрят уже в ближайшее время. «В весеннюю сессию точно, — заверил депутат. — Наша задача, чтобы с 1 сентября Санкт-Петербург уже мог позволить себе жить по новым правилам». Он даже пошутил, что «жителей не должно пугать желание власти качественно изменить их жизнь».
Надеемся, что так будет, и уже в следующем году найдутся инвесторы, которые возьмутся за расселение хрущёвок, а значит, тысячи людей со временем переедут в благоустроенные квартиры.
Мнение эксперта.
Публицист, автор книг об истории Петербурга Юрий Светов:
"В проблеме расселения хрущёвок очень трудно совместить две вещи — ликвидацию изношенного жилья и предоставление тех квартир, которые хотят люди. Эти панельные дома с крохотными кухнями и совмещёнными санузлами строились как временное решение проблемы. Считалось, что они простоят 30−35 лет, а за эти годы появится комфортное жильё. Прошло уже полвека, а в хрущёвках по-прежнему обитают тысячи горожан. Власти города намерены провести реновацию, но многое упирается в несовершенство законодательства и требования жителей. Собственники хотят, чтобы они остались на прежнем, привычном месте, и здесь им фактически бесплатно дали благоустроенное, просторное жильё. Но так не бывает. Нужно либо платить, либо соглашаться на условия, выдвинутые государством.
Конечно, это сложная задача. В Москве программа реновации прошла успешно, потому что там, во-первых, больше средств, и расселение оплачивалось из городского бюджета, а во-вторых, были введены определённые ограничения. Рискую вызвать критику в свой адрес, но выскажу непопулярное мнение. Обитатели хрущёвок должны пойти навстречу, иначе мы надолго упрёмся в неразрешимые противоречия. Возможно, нужно ввести и некоторые жёсткие меры, которые в разных вариантах действуют в других странах. Например, если 80% жителей «за», дом включается в программу расселения. Остальные подчиняются большинству. Нужно искать компромисс и договариваться, руководствуясь реалиями времени и здравым смыслом. Иного пути нет".