Хрущёвки под снос? Когда петербуржцев переселят из ветхих домов

"В проблеме расселения хрущёвок очень трудно совместить две вещи — ликвидацию изношенного жилья и предоставление тех квартир, которые хотят люди. Эти панельные дома с крохотными кухнями и совмещёнными санузлами строились как временное решение проблемы. Считалось, что они простоят 30−35 лет, а за эти годы появится комфортное жильё. Прошло уже полвека, а в хрущёвках по-прежнему обитают тысячи горожан. Власти города намерены провести реновацию, но многое упирается в несовершенство законодательства и требования жителей. Собственники хотят, чтобы они остались на прежнем, привычном месте, и здесь им фактически бесплатно дали благоустроенное, просторное жильё. Но так не бывает. Нужно либо платить, либо соглашаться на условия, выдвинутые государством.