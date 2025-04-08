Стало известно, где в Казахстане построят второй горнолыжный курорт

Мырзабосынов отметил, что средний расход туристов, отдыхающих в горах, составляет 350 долларов (184 тыс. тенге), тогда как данный показатель в пляжном туризме составляет 50 долларов (26 тыс. тенге).
"В ряде других регионов также имеется потенциал развития горного туризма, в частности, в Восточно-Казахстанской области. Как вы знаете, по поручению главы государства ведется строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане.
В связи с этим министерством совместно с акиматом ВКО уже начата проработка развития горного туризма на территории порядка 1000 га с созданием до 70 км лыжных трасс", — проинформировал министр.м.