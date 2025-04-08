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Турция останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны

Турция прекратит экспорт лимонов в Беларусь и другие страны из-за проблем с урожаем.

Источник: Комсомольская правда

Власти Турция приостанавливают экспорт лимонов, пишет ТАСС.

Поставки турецких лимонов в Беларусь и другие страны не будут осуществляться с 8 апреля. Временный запрет на экспорт лимонов вводится в стране из-за заморозков, которые произошли в районах, где собирают цитрусовые.

Министерство торговли Турции прокомментировало, что непогода отразилась на урожае лимонов в провинциях Средиземноморья, в том числе, в Адане, Мерсине и Хатайе.

— Возникла потребность в регулировании ценовой политики как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — прокомментировали в ведомстве.

Для того, чтобы поддержать баланс между спросом и предложением на агропродовольственные товары власти вводят запрет на экспорт. Известно, что в 2024-м объемы экспорта лимонов Турцией достигли 357 миллионов долларов.

Тем временем Евразийский банк развития объяснил рост кредитной активности белорусов.

Еще Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.