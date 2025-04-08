Турция останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны

Власти Турция приостанавливают экспорт лимонов, пишет ТАСС.
Поставки турецких лимонов в Беларусь и другие страны не будут осуществляться с 8 апреля. Временный запрет на экспорт лимонов вводится в стране из-за заморозков, которые произошли в районах, где собирают цитрусовые.
Министерство торговли Турции прокомментировало, что непогода отразилась на урожае лимонов в провинциях Средиземноморья, в том числе, в Адане, Мерсине и Хатайе.
— Возникла потребность в регулировании ценовой политики как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — прокомментировали в ведомстве.
Для того, чтобы поддержать баланс между спросом и предложением на агропродовольственные товары власти вводят запрет на экспорт. Известно, что в 2024-м объемы экспорта лимонов Турцией достигли 357 миллионов долларов.
Тем временем Евразийский банк развития объяснил рост кредитной активности белорусов.
Еще Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.