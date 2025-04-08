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Глава Минэнерго: Молдова заинтересована в диверсификации источников энергии

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Молдова заинтересованность в сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету входе визита в Баку, где он провел переговоры с главами топливных компаний и руководителями энергетических ведомств.

Источник: Sputnik.md

В Баку на прошлой неделе состоялись XI министерская встреча Консультативного совета по Южному газовому коридору и третья министерская встреча Консультативного совета по зеленой энергетике, в которых приняла участие делегация Республики Молдова.

В ходе встречи с президентом Национальной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом Жунгиету подчеркнул заинтересованность Молдовы в диверсификации источников энергии и импорте нефтепродуктов и природного газа из Азербайджана.

Мы стремимся изучить возможности SOCAR по экспорту нефтепродуктов и природного газа в Молдову по конкурентоспособным ценам по сравнению с другими странами, обеспечивая тем самым доступность и безопасность энергоносителей.

сказал министр

С министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром Жунгиету обсудил возможность для Молдовы в развитии тесного сотрудничества с турецкими компаниями в строительном секторе, что могло бы способствовать реконструкции старых зданий и повышения их энергоэффективности. Стороны также обсудили перспективы интеграции Молдова в европейский энергетический рынок, торговлю электроэнергией, привлечение частных инвестиций и развитие энергетической инфраструктуры.

Жунгиету также провел беседу встрече с помощником министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Насером Аль Кахтани, где выразил заинтересованность в сотрудничестве с Саудовской Аравией в области возобновляемых источников энергии, признав опыт и передовые технологии этого государства.

Сотрудничество с Саудовской Аравией может оказать благотворное влияние на модернизацию системы передачи и распределения электроэнергии, сосредоточившись на сокращении потерь энергии и повышении эффективности системы. Кроме того, подробный анализ систем распределения электроэнергии и механизмов торговли может поддержать интеграцию возобновляемых источников энергии.

сказал министр в ходе обсуждений