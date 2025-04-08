Глава Минэнерго: Молдова заинтересована в диверсификации источников энергии

С министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром Жунгиету обсудил возможность для Молдовы в развитии тесного сотрудничества с турецкими компаниями в строительном секторе, что могло бы способствовать реконструкции старых зданий и повышения их энергоэффективности. Стороны также обсудили перспективы интеграции Молдова в европейский энергетический рынок, торговлю электроэнергией, привлечение частных инвестиций и развитие энергетической инфраструктуры.