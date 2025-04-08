Петербург оказался за пределами топ-10 по зарплатам врачей: данные за первый квартал 2025 года

В целом по стране средняя зарплата врачей на начало апреля составила 98 тыс. рублей, что на 18 тысяч больше, чем в начале прошлого года. Минимальные предложения в вакансиях выросли до 53 тыс. рублей, а максимальные — до 180 тыс. рублей.