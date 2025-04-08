Казахстан вошел в топ-10 стран мира по шоппинг-туризму

Следующее важное направление — шоппинг туризм. Система Tax Free является эффективным средством стимулирования покупательской активности туристов. Эта система действует во многих развитых странах. У нас она введена в пилотном режиме в 2019 году в городах Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан. В рамках данной системы иностранным туристам реализовано товаров на сумму 4,9 млрд тенге. Средний чек продажи составил 837 тыс. тенге. Это показатель ТОП-10 стран мира.
Для совершенствования системы предлагается реализовать следующие меры:
- рассмотреть возможность перевода системы Tax Free из пилотного режима в постоянный режим работы;
- внедрение данной системы во всех регионах страны;
- цифровизация процесса подачи заявлений.
«Еще одна важная мера — в конце прошлого года внедрена Neo Nomad Visa. Она позволяет иностранным гражданам проживать в Казахстане в течение года. В настоящее время визу можно оформить только через загранучреждения Республики Казахстан. В целях упрощения процедуры предлагается внедрить возможность ее оформления в электронном формате через визовый миграционный портал», — предложил Ербол Мырзабосынов.
Кроме того, необходимо усилить информирование о данной визе посредством ресурсов министерства иностранных дел и министерства культуры и информации, ориентируясь на целевую аудиторию.
«Прибытие иностранных туристов в Казахстан начинается с поиска информации. В эпоху цифровых технологий они покупают необходимые услуги: авиабилеты, отели, туры онлайн. По прибытии в страну используют различные картографические и туристические сервисы для навигации. Министерством изучена карта дорог туриста и обнаружено, что все сервисы разбросаны. Кроме того, некоторые услуги вообще не оцифрованы. Например, невозможно получить онлайн-билеты в национальные парки или музеи-заповедники», — отметил он.
На сегодняшний день на национальном туристском портале Kazakhstan.travel необходимая для путешественников информация доступна на восьми языках. В том числе, предоставляет актуальные сведения о туристических направлениях, достопримечательностях, событиях. Кроме того, опубликованы реестры виртуальных 3D-туров и туроператоров.
В 2024 году портал посетили около 700 000 человек, что подтверждает его важность в качестве главного навигатора для путешественников. Однако сегодня не предусмотрена единая экосистема, объединяющая все сервисы, необходимые туристу для бронирования услуг. Поэтому инициировано создание единого мобильного приложения TravelStan.
Его основной функционал — помощник, основанный на искусственном интеллекте. То есть будет приложение, которое поможет туристам забронировать отель, купить билеты, найти гидов и маршруты, вызвать такси и объединить другие услуги в одном цифровом пространстве.
«Данный проект предварительно согласован с министерством цифрового развития. Рассматриваем вопрос его финансирования. Пока что в качестве быстрого решения внедряется система QR-кодов для туристов. Иногда приезжающих туристов обманывают с такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной СИМ-карты, бронирования отелей, основная информация и о регистрации», — отметил министр.
Данные QR-коды размещены в 4 городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте. В настоящее время аэропорты запрашивают дополнительные средства для размещения QR-кодов.
«Для широкого распространения опыта необходима поддержка соответствующих акиматов и министерства транспорта. QR-код должен быть размещен во всех аэропортах, вокзалах и пограничных переходах», — подчеркнул он.
Напомним, сегодня же глава Минтуризма сообщил, что срок аренды земель в нацпарка увеличат до 49 лет для привлечения инвестиций и развития экотуризма. По его словам, будет разработана отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование строительства инфраструктуры.
«При этом для приоритетного развития туризма в регионах наряду с новой компетенцией необходимо рассмотреть вопрос создания отдельных управлений туризма. Сейчас только в пяти регионах есть отдельное управление, еще два региона прорабатывают», — отметил министр туризма.
Также глава ведомства проинформировал о планах на строительство визит-центров в национальных парках Казахстана.