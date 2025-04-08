Казахстан вошел в топ-10 стран мира по шоппинг-туризму

«Прибытие иностранных туристов в Казахстан начинается с поиска информации. В эпоху цифровых технологий они покупают необходимые услуги: авиабилеты, отели, туры онлайн. По прибытии в страну используют различные картографические и туристические сервисы для навигации. Министерством изучена карта дорог туриста и обнаружено, что все сервисы разбросаны. Кроме того, некоторые услуги вообще не оцифрованы. Например, невозможно получить онлайн-билеты в национальные парки или музеи-заповедники», — отметил он.