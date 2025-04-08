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Казахстан вошел в топ-10 стран мира по шоппинг-туризму

Система Tax Free, введенная в пилотном режиме в 2019 году в Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане теперь будет постоянной. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК

Следующее важное направление — шоппинг туризм. Система Tax Free является эффективным средством стимулирования покупательской активности туристов. Эта система действует во многих развитых странах. У нас она введена в пилотном режиме в 2019 году в городах Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан. В рамках данной системы иностранным туристам реализовано товаров на сумму 4,9 млрд тенге. Средний чек продажи составил 837 тыс. тенге. Это показатель ТОП-10 стран мира.

отметил он

Для совершенствования системы предлагается реализовать следующие меры:

  • рассмотреть возможность перевода системы Tax Free из пилотного режима в постоянный режим работы;
  • внедрение данной системы во всех регионах страны;
  • цифровизация процесса подачи заявлений.

«Еще одна важная мера — в конце прошлого года внедрена Neo Nomad Visa. Она позволяет иностранным гражданам проживать в Казахстане в течение года. В настоящее время визу можно оформить только через загранучреждения Республики Казахстан. В целях упрощения процедуры предлагается внедрить возможность ее оформления в электронном формате через визовый миграционный портал», — предложил Ербол Мырзабосынов.

Кроме того, необходимо усилить информирование о данной визе посредством ресурсов министерства иностранных дел и министерства культуры и информации, ориентируясь на целевую аудиторию.

«Прибытие иностранных туристов в Казахстан начинается с поиска информации. В эпоху цифровых технологий они покупают необходимые услуги: авиабилеты, отели, туры онлайн. По прибытии в страну используют различные картографические и туристические сервисы для навигации. Министерством изучена карта дорог туриста и обнаружено, что все сервисы разбросаны. Кроме того, некоторые услуги вообще не оцифрованы. Например, невозможно получить онлайн-билеты в национальные парки или музеи-заповедники», — отметил он.

На сегодняшний день на национальном туристском портале Kazakhstan.travel необходимая для путешественников информация доступна на восьми языках. В том числе, предоставляет актуальные сведения о туристических направлениях, достопримечательностях, событиях. Кроме того, опубликованы реестры виртуальных 3D-туров и туроператоров.

В 2024 году портал посетили около 700 000 человек, что подтверждает его важность в качестве главного навигатора для путешественников. Однако сегодня не предусмотрена единая экосистема, объединяющая все сервисы, необходимые туристу для бронирования услуг. Поэтому инициировано создание единого мобильного приложения TravelStan.

предложил Ербол Мырзабосынов

Его основной функционал — помощник, основанный на искусственном интеллекте. То есть будет приложение, которое поможет туристам забронировать отель, купить билеты, найти гидов и маршруты, вызвать такси и объединить другие услуги в одном цифровом пространстве.

«Данный проект предварительно согласован с министерством цифрового развития. Рассматриваем вопрос его финансирования. Пока что в качестве быстрого решения внедряется система QR-кодов для туристов. Иногда приезжающих туристов обманывают с такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной СИМ-карты, бронирования отелей, основная информация и о регистрации», — отметил министр.

Данные QR-коды размещены в 4 городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте. В настоящее время аэропорты запрашивают дополнительные средства для размещения QR-кодов.

«Для широкого распространения опыта необходима поддержка соответствующих акиматов и министерства транспорта. QR-код должен быть размещен во всех аэропортах, вокзалах и пограничных переходах», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня же глава Минтуризма сообщил, что срок аренды земель в нацпарка увеличат до 49 лет для привлечения инвестиций и развития экотуризма. По его словам, будет разработана отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование строительства инфраструктуры.

«При этом для приоритетного развития туризма в регионах наряду с новой компетенцией необходимо рассмотреть вопрос создания отдельных управлений туризма. Сейчас только в пяти регионах есть отдельное управление, еще два региона прорабатывают», — отметил министр туризма.

Также глава ведомства проинформировал о планах на строительство визит-центров в национальных парках Казахстана.