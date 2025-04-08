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«Ниже, чем в других регионах»: аналитики название средние зарплаты геологов в Красноярском крае

Геологам в Красноярском крае в среднем готовы платить 198 тысяч рублей. Это ниже, чем в других регионах.

Источник: Reuters

Геологам в Красноярском крае в среднем готовы платить 198 тысяч рублей. Это ниже, чем в других регионах, пишет издание «Горновости».

Так, в Амурской области работодатели предлагают оплату в 210 тысяч рублей, в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области — около 200 тысяч. Тем не менее, максимальный заработок геологов в Красноярском крае достигает 450 тысяч в месяц. Оплата труда зависит от навыков и опыта.

Помимо того, аналитики говорят о росте соответствующих вакансий — спрос на геологов в регионе вырос на 19%. По числу предложений Красноярский край уравнялся с Москвой.

Чаще всего геологи нужны добывающим предприятиям, специализирующимся на добыче твёрдых полезных ископаемых. Также специалисты требуются для организаций, занятых добычей нефти и газа, металлургических и строительных компаний.