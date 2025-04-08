Более 2100 иностранных компаний продолжили работу в России после введения санкций

Событием последних дней стало сообщение о том, что итальянский производитель бытовой техники Ariston получил назад свои активы в России после ухода с нашего рынка. С 2022 года завод «Аристон термо Русь», расположенный в городе Всеволожске Ленинградской области, простаивал, а 1 августа 2024 года компанию передали под управление «Газпром бытовые системы». Указ о временной национализации компании Владимир Путин отменил 26 марта. Однако так повезти может не всем, кто захочет вернуться на перспективный российский рынок, особенно привлекательный на фоне падения продаж и экономического спада в Европе.