МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Ранее роуминг в Крыму и Севастополе отменили мобильные операторы Мегафон и Yota, оператор «Билайн» с 1 января 2025 года предоставляет голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Оператор «Т2» полностью отменил ограничения на связь и интернет с 8 октября 2024 года. «Ростелеком» также отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму и Севастополе.