Пермский миллиардер Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск

В том же году государство признало приватизацию Соликамского магниевого завода незаконной. В результате этого изъяли почти 90% акций завода в пользу государства. Иск к предприятию подала Генеральная прокуратура, утверждая, что в 1992—1996 годах акции СМЗ были незаконно изъяты и оказались в частных руках, что нарушало действующие на тот момент законы.