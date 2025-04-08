Пермский миллиардер Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск

Бывший владелец Соликамского магниевого завода и Экопромбанка Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация размещена в розыскной базе Министерства внутренних дел (МВД) России.
Согласно данным, Кондрашев стал подозреваемым в уголовном деле, однако конкретная статья, по которой его разыскивают, в документе не указана.
Напомним, в 2022 году Кондрашева привлекли к ответственности по делу о банкротстве «Экопромбанка» вместе с его бывшим партнером. Он был обвинен в отмывании денег, и по решению суда ему пришлось выплатить около четырех миллиардов рублей.
В том же году государство признало приватизацию Соликамского магниевого завода незаконной. В результате этого изъяли почти 90% акций завода в пользу государства. Иск к предприятию подала Генеральная прокуратура, утверждая, что в 1992—1996 годах акции СМЗ были незаконно изъяты и оказались в частных руках, что нарушало действующие на тот момент законы.