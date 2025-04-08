Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский миллиардер Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск

Статья, по которой обвиняется Пётр, пока не известна.

Источник: ГУ МВД

Бывший владелец Соликамского магниевого завода и Экопромбанка Петр Кондрашев объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация размещена в розыскной базе Министерства внутренних дел (МВД) России.

Согласно данным, Кондрашев стал подозреваемым в уголовном деле, однако конкретная статья, по которой его разыскивают, в документе не указана.

Напомним, в 2022 году Кондрашева привлекли к ответственности по делу о банкротстве «Экопромбанка» вместе с его бывшим партнером. Он был обвинен в отмывании денег, и по решению суда ему пришлось выплатить около четырех миллиардов рублей.

В том же году государство признало приватизацию Соликамского магниевого завода незаконной. В результате этого изъяли почти 90% акций завода в пользу государства. Иск к предприятию подала Генеральная прокуратура, утверждая, что в 1992—1996 годах акции СМЗ были незаконно изъяты и оказались в частных руках, что нарушало действующие на тот момент законы.