Минфин требует семью из Иркутска, потерявшую квартиру, доказать добросовестность

Сегодня, 8 апреля, в Кировском районном суде Иркутска состоялось заседание по делу молодой семьи из Иркутска, потерявшей взятую в ипотеку квартиру. Ольга и Вячеслав Деменковы столкнулись с мошеннической схемой, в результате которой они остались без жилья, но с трехмиллионным долгом за него банку. Супруги пытаются добиться компенсации, пишет ИА IrkutskMedia.
Судебные разбирательства продолжаются не первый год. За это время история Деменковых прозвучала на всю страну — сюжеты и программы о несчастье семьи показывали на федеральных каналах, более того, по мотивам их истории даже начали снимать фильм. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сложному делу. Однако в настоящее время расследование уголовного дела приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по ст. 208 УПК РФ.
Свердловский районный суд Иркутска принял решение вернуть квартиру истцу, а Деменковых, последних покупателей жилья, признать недобросовестными. Семья подала апелляционную жалобу. Иркутский областной суд удовлетворил апелляцию частично — Ольгу с мужем признали добросовестными покупателями, однако квартиру им пришлось освободить, а ипотеку за нее платить все равно приходится.
Деменковы направили иск к Минфину РФ о взыскании компенсаций как добросовестные приобретатели, а также судились с женщиной, которая и продала им квартиру. Шелеховский городской суд удовлетворил размер реального ущерба, который понесла семья — в совокупности он составил 4 146 255, 86 рубля.
Ответчик от Минфина РФ во время судебного заседания заявил, что иск министерство не признает, и добросовестность приобретения данной квартиры Деменковы, требующие компенсацию, должны доказать снова, так как ранее Минфин стороной по делу не являлось.
«Поэтому для нас данное решение приоритетов не имеет. Что касается суммы заявленного ущерба, мы полагаем, что в том размере, в котором она заявлена, она не может быть удовлетворена, поскольку туда входят и иные расходы — возмещению подлежит реальная стоимость данной квартиры, либо кадастровая стоимость на момент покупки данного имущества. На сегодняшний день исполнительное производство не прекращено, поэтому полагаем, что возможность взыскания данных денежных средств с лица, который продал указанную квартиру истцам, не утрачена», — отметил представитель ответчика.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 мая 2025 года.
Ранее мы подробно рассказывали историю Деменковых в большом материале. Несколько лет супруги копили на первоначальный взнос, взяли ипотеку и наконец-то переехали в свою квартиру. Счастье от ее покупки продлилось два года, после чего для пары начался настоящий кошмар длиною в несколько месяцев. Оказалось, что на их квартиру претендует мужчина, живший здесь ранее и совершивший в этих стенах убийство родной матери — он сварил несчастную в кипятке.