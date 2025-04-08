Минфин требует семью из Иркутска, потерявшую квартиру, доказать добросовестность

Ранее мы подробно рассказывали историю Деменковых в большом материале. Несколько лет супруги копили на первоначальный взнос, взяли ипотеку и наконец-то переехали в свою квартиру. Счастье от ее покупки продлилось два года, после чего для пары начался настоящий кошмар длиною в несколько месяцев. Оказалось, что на их квартиру претендует мужчина, живший здесь ранее и совершивший в этих стенах убийство родной матери — он сварил несчастную в кипятке.