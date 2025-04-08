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Система QR-кодов в Казахстане защитит туристов от обмана

Новая система разработана, чтобы предотвратить случаи обмана туристов, приезжающих в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Freepik

Об этом на заседании Правительства рассказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Иногда приезжающие туристы сталкиваются с обманом при пользовании такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной SIM-карты, бронирования отелей, основная информация и о регистрации. Данные QR-коды размещены в четырёх городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте.

сообщил Ербол Мырзабосынов

По его словам, в настоящее время аэропорты запрашивают дополнительные средства для размещения QR-кодов.

Для широкого распространения опыта необходима поддержка соответствующих акиматов и Министерства транспорта. QR-код должен быть размещён во всех аэропортах, вокзалах и пограничных переходах.

добавил министр

Ранее сообщалось, что платформа E-Гайдс поможет туристам находить проверенных гидов в Казахстане. Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства рассказал о перспективах развития системы Tax Free в Казахстане.