Система QR-кодов в Казахстане защитит туристов от обмана

Об этом на заседании Правительства рассказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
Иногда приезжающие туристы сталкиваются с обманом при пользовании такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной SIM-карты, бронирования отелей, основная информация и о регистрации. Данные QR-коды размещены в четырёх городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте.
По его словам, в настоящее время аэропорты запрашивают дополнительные средства для размещения QR-кодов.
Для широкого распространения опыта необходима поддержка соответствующих акиматов и Министерства транспорта. QR-код должен быть размещён во всех аэропортах, вокзалах и пограничных переходах.
Ранее сообщалось, что платформа E-Гайдс поможет туристам находить проверенных гидов в Казахстане. Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства рассказал о перспективах развития системы Tax Free в Казахстане.