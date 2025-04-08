Система QR-кодов в Казахстане защитит туристов от обмана

Иногда приезжающие туристы сталкиваются с обманом при пользовании такими услугами, как такси, связь, обмен валюты. Чтобы предотвратить это, разработана система QR-кода. В ней собраны услуги электронной SIM-карты, бронирования отелей, основная информация и о регистрации. Данные QR-коды размещены в четырёх городах страны: Астане, Актау, Туркестане и Шымкенте.