Автопарковки планируют построить у аэропорта Иркутска

Также напомним, что правительство Иркутской области оценило стоимость строительства нового аэропорта Иркутска в ценах 2024 года более чем в 200 млрд рублей. Строительство планируется в 2028—2030 годах и может стать самой дорогой из воздушных гаваней из всех построенных в России.