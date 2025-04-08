Автопарковки планируют построить у аэропорта Иркутска

На привокзальной площади аэропорта Иркутска планируют построить автомобильные парковки. Сейчас ищут подрядную организацию для проведения соответствующих работ. Стоимость контракта по устройству автопарковок составляет 115,5 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал «Госзакупок» (18+).
Заказчиком строительства автопарковок выступает АО «Межуднародный аэропорт Иркутск». Согласно проекту контракта, подрядчик должен построить парковки на территории четырех земельных участков (с кадастровым номером: 38:36:000024:0095, 38:36:000024:11265, 38:36:000024; 38:36:000000:11263). В рамках работ необходимо благоустроить территори, отремонтировать колодцы, нанести разметку, устроить навигацию, тактильную плитку.
К работам необходимо приступить 15 апреля этого года и завершить их к 1 декабря 2025 года.
Добавим, что заявки на участие в закупке принимаются по 10 апреля включительно. Определить подрядчика по строительству объекта планируют 11 апреля.
Ранее сообщалось, что объявлен тендер на ремонт взлетно-посадочной полосы и других объектов аэропорта. Стартовая цена контракта составляет 181,6 млн рублей. Работы должны завершиться до конца октября 2025 года. На аэродромные покрытия предоставляется двухлетняя гарантия, а на покрытие ВПП — 7 лет.
Также напомним, что правительство Иркутской области оценило стоимость строительства нового аэропорта Иркутска в ценах 2024 года более чем в 200 млрд рублей. Строительство планируется в 2028—2030 годах и может стать самой дорогой из воздушных гаваней из всех построенных в России.