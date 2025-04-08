Власти Перми требуют снести шесть киосков возле ТЦ на ул. Маршала Рыбалко

Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, администрация подала исковое заявление в суд с требованием снести шесть павильонов, расположенных на земельном участке под торговым зданием по ул. М. Рыбалко, 23. Демонтировать объекты необходимо в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда, в противном случае с ответчика взыщут неустойку в размере 15 тыс. руб. в день.