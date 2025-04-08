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В НСО запрет на движение по путепроводу в Каргате продлили до окончания ремонта

Ранее открыть реверсивное движение по мосту над железной дорогой планировали 7 апреля.

Источник: ТУАД НСО

Комиссия, обследовавшая путепровод над железной дорогой в Каргате, приняла решение продлить запрет движения по нему до окончания ремонта. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.

Напомним, объект был отремонтирован в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», однако этой весной на одной из его опор были обнаружены трещины, создающие угрозу чрезвычайной ситуации, в связи с чем движение по путепроводу было решено закрыть.

Несмотря на это, жители области продолжили ездить по нему, сдвинув с помощью техники несколько бетонных блоков, перекрывавших въезд на путепровод, из-за чего пришлось принять дополнительные меры.

Для ликвидации угрозы ЧС был привлечён подрядчик — ООО «СТЭК-Мастер», который установил под мостом временные опоры, чтобы снять нагрузку с повреждённых опор. Завершить эти работы и открыть по путепроводу реверсивное движение планировали 3 апреля, однако в пятницу, 4 числа, в ТУАД сообщили, что сроки возобновления движения переносятся на 7 апреля.

В этот день на объекте прошло совещание представителей ТУАД, районной администрации, эксплуатирующей организации и РЖД, по итогам которого было принято решение продлить полный запрет на движение по путепроводу до восстановления ригеля.

Как сообщается, на путепроводе уже завершены работы по установке временных опор и перераспределению нагрузки от крайних балок пролётных строений на них.

Сейчас в Каргате проводятся экспертные работы по определению причин происхождения дефекта. Кроме того, специалисты начали разработку технического решения по восстановлению дефектной части ригеля и усилению конструкции всего ригеля опоры № 2.

«Окончательное решение по открытию движения по путепроводу будет принято после экспертного заключения и реализованных проектных решений», — добавили в пресс-службе ТУАД, призвав водителей соблюдать установленные ограничения и руководствоваться дорожными знаками.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске стал известен подрядчик ремонта Димитровского моста.