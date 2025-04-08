В НСО запрет на движение по путепроводу в Каргате продлили до окончания ремонта

Напомним, объект был отремонтирован в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», однако этой весной на одной из его опор были обнаружены трещины, создающие угрозу чрезвычайной ситуации, в связи с чем движение по путепроводу было решено закрыть.