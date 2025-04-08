«Белтелеком» предупредил о повышении тарифов на услуги

Так, с 8 апреля вырастет ряд тарифов для физлиц и юридических лиц. При этом будут сохранены тарифы услуг стационарного широкополосного доступа в интернет (ByFly), пакета услуг электросвязи, «Видеоконтроля», предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к интернету, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), предоставления в пользование цифровых междугородных и международных каналов, постоянного доступа в интернет 2G и 3G, эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ, доступа к платформам и «Умной остановки».