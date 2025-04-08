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«Белтелеком» предупредил о повышении тарифов на услуги

В Беларуси повышаются тарифы на услуги «Белтелекома».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский оператор «Белтелеком» сообщил о повышении тарифов на некоторые услуги.

Так, с 8 апреля вырастет ряд тарифов для физлиц и юридических лиц. При этом будут сохранены тарифы услуг стационарного широкополосного доступа в интернет (ByFly), пакета услуг электросвязи, «Видеоконтроля», предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к интернету, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), предоставления в пользование цифровых междугородных и международных каналов, постоянного доступа в интернет 2G и 3G, эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ, доступа к платформам и «Умной остановки».

Новые тарифы опубликованы на сайте предприятия.

Кстати, ранее базовый социальный тариф на мобильную связь стал доступен в Беларуси с 1 апреля.

Тем временем Министерство ЖКХ предупредило о весеннем осмотре жилфонда — что ждать белорусам.

И мы писали, что Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.